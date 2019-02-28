هبوط أسهم كوريا الجنوبية عقب الانتهاء المبكر لمفاوضات ترامب وكيم

2019/02/28 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت عملة كوريا الجنوبية وتراجعت مؤشرات الأسهم خلال تعاملات اليوم الخميس بعد الانتهاء المبكر للمباحثات بين الرئيس لأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، وبدون اتفاق.





وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشكل مبكر عن المحدد مسبقاً اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد اتفاق يستحق أن يوقع بين الجانبين.





وفيما صرح زعيم كوريا الشمالية بأنه لم يكن سيأتي إلى مائدة المباحثات مع الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي.





وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأنه على الرغم أنه لا يوجد اتفاق تم التوصل إليه في الوقت الجاري، "ولكن فريقهم المحترم يتطلع نحو لقاء آخر في المستقبل".





وتفاعلت الأسواق في كوريا الجنوبية بشكل سلبي مع تلك التطورات، وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الوون الكوري أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1124.44 وون.





وعلى صعيد أسواق الأسهم، فإن مؤشر "كي.أو.إس.بي" تراجع بنسبة 1.7% إلى 2195.4 نقطة.





كما شهدت الأسهم القيادية في بورصة كوريا الجنوبية تراجعاً، فانخفض سهم "سامسونج" بنحو 3.5%.





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