2019/02/28 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سليماني: السعوديةُ تملكُ احتياطياًّ في العملة لكنَّها غيرُ مقتدرةٍ مثلَ ايرانَ

العراق

سليماني: السعوديةُ تملكُ احتياطياًّ في العملة لكنَّها غيرُ مقتدرةٍ مثلَ ايرانَ

الخميس 28 فبراير 2019 - 14:44

قائد فيلق القدس قاسم سليماني

قال قائد فیلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سلیماني إن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد مع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي في طهران كان احتفاءً بالنصر.

ولفت سليماني إلى أن "المقاومة الیوم فی المنطقة هي أمام المستكبرین الغربیین"،معتبراً أن ،الكیان الصهیوني قدْ أفلَ الآنَ بشدة رغم كل ادعاءاته، بينما حققت إيران انتصاراتٍ ومنجزاتٍ عظيمةً فی مختلف الأبعاد”، ومشيراً الى أن إيران "تخطتْ بنجاح وشموخ جمیع َالأحداث والأزماتِ بالمنطقة".وأضاف سليماني "أن أميركا انفقت 7 تریلیونات دولار في المنطقة، ورغم ذلك فإن رئیسها یزور العراق تحت جنح الظلام سرّاً.وتحدث سليماني في كلمته عن السعودية، مشيراً الى أنه "رغم امتلاك السعودیة احتیاطیاً من العملة الصعبة قدْرُهُ تریلیون دولار، إلا أنها لیست لديها مقتدرة، في حين أن اقتدار إیران یعود للإرادة التي تمتلكها"،مضيفا بأن "وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان یسعي لتطبیع العلاقات مع الكیان الصهیوني".انتهى .



م ك

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليماني: السعوديةُ تملكُ احتياطياًّ في العملة لكنَّها غيرُ مقتدرةٍ مثلَ ايرانَ ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليماني: السعوديةُ تملكُ احتياطياًّ في العملة لكنَّها غيرُ مقتدرةٍ مثلَ ايرانَ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).