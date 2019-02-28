العراق يستعد لبناء اطول برج سكني في الشرق الأوسط  بارتفاع 1400 متر

2019/02/28 | 15:06

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بغداد -عراق برس-28شباط/ فبراير: اعلن في العاصمة بغداد ، اليوم الخميس ، عن مباحثات لتنفيذ مشروع أطول برج سكني في الشرق الأوسط، بارتفاع يقارب 1400 متر، بالاستعانة بتركيا.

وكشف المكتب الإعلام لمحافظ بغداد، في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، أن” المحافظ فلاح الجزائري، بحث مع وفد شركة “انرو كروب” التركية، إمكانية تنفيذ مشروع أطول برج سكني في الشرق الأوسط بارتفاع 1350 مترا، وبواقع 275 طابقا”.

وأكد المكتب ، أن “محافظ بغداد اطلع على آلية تنفيذ هذا المشروع واستمع إلى شرح مفصل من قبل وفد الشركة، معتبرا تنفيذ مثل هكذا مشروع يعد واجهة حضارية ويحدث نقلة وتطورا في مجال الاعمار والإسكان”.

ونقل المكتب عن المحافظ قوله: إن “إنشاء هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة فضلا عن كونه المشروع الأول من نوعه في العراق”، لافتا إلى “توفير الدعم وبقوة لإنشاء هذا المشروع من خلال تهيئة كادر متقدم من مهندسي المحافظة للمتابعة، وتوفير

البيئة المناسبة ومساحة الأرض في مناطق جنوب بغداد”.

وشدد المحافظ ، على ” أهمية التعاون مع اللجان التنسيقية في المحافظات، وهيئة الاستثمار الوطنية من اجل السرعة في إكمال الموافقات الأصولية، والقانونية، للمضي بهذا المشروع″.



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