اسرائيل ترفض تحقيق الأمم المتحدة

2019/02/28 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إسرائيل نتائج تحقيق أجرته لجنة دولية ونشرته الخميس في رد الجنود الإسرائيليين على تظاهرات غزة التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير الذي قال إن الجنود ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، أن "إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا".وأضاف "لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".وقال كاتس إن "حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو الأسيجة الحدودية.وهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية".وقالت اللجنة الدولية إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

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