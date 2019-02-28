بلدية كربلاء: استلام عقار مسجل خلافا للقانون واحالة المزورين للقضاء

وذكر البيان، كان "العمل على إسترجاع العقار البالغ مساحته ٢٣٥ م٢ والذي يقع في شارع العباس، عن طريق القضاء وإحالة مزويريها إلى المحاكم المختصة ".
ووفق البيان "أثبتت التحقيقات الأولية إن العقار المذكور قد تم تسجيله بأسماء المستفيدين خلافاً للقانون".
ولفت البيان الى، ان "لتفويت الفرصة على المستفيدين من عملية التزوير من الإستفادة من العقار المشار إليه قررت المحكمة وضع الحجز الإحتياطي على العقار وتسليمه إلى مديرية بلدية كربلاء إستناداً إلى أحكام المواد ١٨٣ - ١٨٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لحين إقامة دعوى لإبطال القيود وإعادة تسجيله مرة أخرى بإسم المديرية".
واشار البيان الى، انه " جرى الإستلام بحضور مختصين من هيئة النزاهة والتسجيل العقاري والبلدية".
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