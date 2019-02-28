بلدية كربلاء: استلام عقار مسجل خلافا للقانون واحالة المزورين للقضاء

2019/02/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استرجعت مديرية بلدية كربلاء عقارا بمساحة (٢٣٥ م٢)، بعد ان كان مستغلا من قبل اشخاص خلافا للقانون، فيما تم احالة المزورين الى المحاكم المختصة.وذكر بيان لاعلام البلدية، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، بأن "إستلمت مديرية بلدية كربلاء يوم الأربعاء العقار المرقم ٤٨٨ عباسية بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا العقار من قبل القسم القانوني لمكتب المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع هيئة النزاهة دائرة التحقيقات مكتب تحقيق كربلاء".

وذكر البيان، كان "العمل على إسترجاع العقار البالغ مساحته ٢٣٥ م٢ والذي يقع في شارع العباس، عن طريق القضاء وإحالة مزويريها إلى المحاكم المختصة ".

ووفق البيان "أثبتت التحقيقات الأولية إن العقار المذكور قد تم تسجيله بأسماء المستفيدين خلافاً للقانون".

ولفت البيان الى، ان "لتفويت الفرصة على المستفيدين من عملية التزوير من الإستفادة من العقار المشار إليه قررت المحكمة وضع الحجز الإحتياطي على العقار وتسليمه إلى مديرية بلدية كربلاء إستناداً إلى أحكام المواد ١٨٣ - ١٨٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لحين إقامة دعوى لإبطال القيود وإعادة تسجيله مرة أخرى بإسم المديرية".

واشار البيان الى، انه " جرى الإستلام بحضور مختصين من هيئة النزاهة والتسجيل العقاري والبلدية".



انتهى/ ع

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