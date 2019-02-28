عبد المهدي مهنئاً بعيدهم: حريصون بشدة على ضمان حقوق المعلمين وتلبية مطالبهم

2019/02/28 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، المعلمين بعيدهم" مؤكداً "حرصه على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم المشروعة.

وقال عبد المهدي في بيان بالمناسبة التي تصادف الاول من آذار من كل عام "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا وللاسرة التعليمية بمناسبة حلول عيد المعلم العراقي، الذي نعده عيدا لكل العراقيين من مختلف الاجيال والاختصاصات التي تتلمذت وتدرجت في مواقع العمل والمسؤولية واسهمت في بناء العراق وترسيخ القيم النبيلة".وأضاف "في هذه المناسبة الكريمة نؤكد اعتزازنا بالأسرة التعليمية الباذلة للعطاء وحرصنا الشديد على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم المشروعة، سائلين الباري عز وجل ان يسدد خطاهم ويبارك جهودهم في سبيل تخريج اجيال واعية متسلحة بالعلم والمعرفة والاخلاق الفاضلة، وكل عام والمعلم العراقي بألف خير".انتهى

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