الشهر المقبل.. تشكيل ورشة عمل لايجاد حلول للمشاكل التي تعترض عمل السياحة في البلاد

2019/02/28 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني اليوم الخميس، انه عازم على تطوير وتنظيم عمل القطاع السياحي في البلاد من خلال تفعيل القوانين،

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