رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي

2019/02/28 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه في بغداد اليوم الخميسـ الموافق 28/2/2019 رئيس مجلس الامة في دولة الكويت الشقيقة الشيخ مرزوگك الغانم

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