الحلبوسي والغانم يبحثان تنشيط لجان الصداقة النيابية بين العراق والكويت

2019/02/28 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تنشيط لجان الصداقة بين العراق والكويت.

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