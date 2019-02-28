نائب: البرلمان سيعيد النظر بالاتفاقية الاقتصادية مع الأردن قريبا

2019/02/28 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، الخميس، أن مجلس النواب سيسرع في إعادة النظر بالاتفاقية الاقتصادية التي أبرمت بين العراق والأردن، فيما اعتبر إعفاء السلع بشكل كامل للأردن أمر يهدد السلع المحلية واقتصاد البلاد.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الإعفاء الشامل للسلع الاستهلاكية الأردنية ستتسبب بتعطيل المصانع المحلية وتدمير […]

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