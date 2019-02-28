الهجوم على المرجعية الهدف والغاية ..

2019/02/28 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحافظ البغدادي… في هذا المجلس أحاول أن أتطرق إلى موضوع يتم الهجوم من خلاله بشكل مركز على مذهب اهل البيت(ع) هو التقليد واتباع اراء العلماء ومحاولة اقناع البسطاء من النساء عدم اتباع المرجع والاخذ من العلماء والائمة ويطلق الاعلام المضلل الفاسد عنوان على هذه الحملة يسمونه ” ترك التقليد”..ما سبب هذه […]

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