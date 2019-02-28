التميمي : مصرف الرشيد يكافئ موظفاً يكشف تجاوزا على أموال الدولة بنقله

2019/02/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- صرحت عضو اللجنة المالية النائب ماجدة التميمي ، اليوم الخميس ، بان زياد طارق كاظم الموظف في مصرف الرشيد قد كشف مخالفات مالية خطيرة بالمليارات وساهم بكشف الفساد ووثقه في تحقيقات إدارية أغفلها المصرف الذي سعى الى التغطية عليه” وبينت التميمي في بيان لها تلقته /SNG/،ان ” بأنها قد رصدت مخالفات مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى ...

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