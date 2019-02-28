تحرير إمراة ايزيدية وأطفالها الثلاثة من سوريا

2019/02/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك قال حسين القائيدي مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك، انه قد تم تحرير امرأة ايزيدية وأطفالها الثلاثة خلال عمليات التحرير القائمة في الباغوز السورية صباح اليوم الخميس 28-02-2019 .وأضاف القائيدي في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ان هذه العائلة الشنكالية تم اختطافهم في الثالث من اب 2014 […]

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