2019/02/28 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض الكرة: الاتحاد طرح اسم قصي منير ليكون مساعدا لكاتانيتش بدلاً من احمد خلف ولكنه جوبه بالرفض من لجنة المنتخبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/28 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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