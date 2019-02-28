2019/02/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعلنت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي عن قيام مصرف الرشيد الحكومي بنقل موظف اقدم على كشف تجاوزات على اموال الدولة قالت انها بالمليارات.وقال التميمي في حديث ورد لشفق نيوز، ان (زياد طارق كاظم) الموظف في مصرف الرشيد قد كشف مخالفات مالية خطيرة بالمليارات وساهم بكشف الفساد ووثقه في تحقيقات إدارية أغفلها المصرف الذي سعى الى التغطية عليه".وبينت أنها "رصدت مخالفات مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى عديدة بالمئات وهي جاهزة لارسالها الى هيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس الفساد الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وستعلن عنها خلال مؤتمر صحفي قريبا جداً".واستغربت التميمي "من تصرف مدير عام مصرف الرشيد الذي كافئ الموظف الذي كشف الفساد بنقله من محل عمله على الرغم من خبرته الواسعة في ما يقوم به من أعمال، وعاقب المتورطين بالتجاوز على أموال الدولة بتمكينهم من البقاء في مواقعهم التي سهلت لهم التجاوز على أموال الدولة، ان هذا التصرف سيوصل رسالة خاطئة للموظفين النزيهين بأعتبار أن كل من سيقوم بكشف ملفات فساد سيتم معاقبته وأبعاده".واشارت التميمي "الى انها ستقوم بعرض عدد كبير جدا من الملفات التي تتضمن المخالفات المالية والإدارية التي تورط بها مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى في مؤتمر صحفي عن قريب تتضمن هدر اموال الدولة وفساد بالمليارات بالوثائق الدامغة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي تستغرب: مصرف الرشيد ينقل موظفا كشف تجاوزات بالمليارات ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي تستغرب: مصرف الرشيد ينقل موظفا كشف تجاوزات بالمليارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).