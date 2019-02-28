محدث..الدولار يعمق خسائره مع الختام المبكر لمحادثات ترامب مع كيم

2019/02/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت العملة الأمريكية خسائرها أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب إعلان بيانات اقتصادية، وبعد انتهاء قمة الرئيس الأمريكي مع زعيم كوريا الشمالية مبكراً عن موعدها.





ولم يوقع دونالد ترامب اتفاقاً مع كيم جونغ أون في مباحثاتهما التي بدأت أمس وانتهت اليوم في وقت مبكر عن موعدها المحدد، حيث أكد الرئيس الأمريكي على أنه لا يوجد اتفاق يستحق أن يوقع بين الجانبين.





وصرح كيم جونغ أون للصحفيين أنه لم يكن سيأتي إلى مائدة المباحثات مع الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي.





وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.4% إلى 1.1415 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2% عند 110.79 ين.





وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06% عند 1.3301 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.9935 فرنك.





وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 95.839.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشر "شكياغو" للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة هناك في وقت لاحق من اليوم.





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