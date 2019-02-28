2019/02/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: بحث وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مع القائم بالأعمال القطري في بغداد حسين فضالة، تطوير التعاون المشترك، خلال لقاء

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم في اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق وقطر فيما يخص قطاع الطاقة الكهربائية وإمكانية إسهام الشركات القطرية المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية والغاز في تحسين وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية.





واستعرض الوزير واقع المنظومة الوطنية والتحديات التي تواجهها لا سيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي والتي تضررت بها البنية التحتية كثيراً.





وأوضح أهمية مشاركة الدول الشقيقة والصديقة وشركاتها في ملف إعادة الإعمار بما يتوفر لها من إمكانات كبيرة.





وأشار إلى أن الوزارة وعبر هذه الجهود عازمة بقوة على معالجة مشكلة تجهيز الكهرباء بما يخدم مصلحة البلد والمواطن على حد سواء.





ترشيحات:

المركزي العراقي: 121.7 مليون دولار مبيعات مزاد الأربعاء

وزارة المالية العراقية تعتمد دمج شركات التأمين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء العراقي يبحث التعاون المشترك مع القائم بالأعمال القطري) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء العراقي يبحث التعاون المشترك مع القائم بالأعمال القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).