وسيلة إعلامية روسية تزعم تعرضها لهجمة إلكترونية أمريكية

2019/02/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ادعت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية تعرضها لهجمة إلكترونية بواسطة الجيش الأمريكي، مؤكدة أنها فشلت في الإخلال بعمليات التشغيل لديها.





وذكرت الوكالة في بيان اليوم الخميس، أنهم تعرضوا إلى هجمة غير مهنية ركزت على مشروع إعلامي إنجليزي تابع لها اسمه "يو.إس.إيه ريلي".





وأضافت أن الولايات المتحدة ضربت خوادمها الحاسوبية في الخامس من فبراير الجاري وليس خوادم وكالة أبحاث الإنترنت.





وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت في الأسبوع الجاري تقريراً صحفياً قالت فيه إن القيادة الإلكترونية الأمريكية منعت الوصول إلى "وكالة أبحاث الإنترنت"، التي تقع في شارع سان بطرسبورج، وهو نفس عنوان الوكالة.





وادعي الجانب الأمريكي أن تلك الوكالة قادت حملة تدخل إلكترونية في الانتخابات الأمريكية، ولكن من جانبها أنكرت وكالة الأنباء الفيدرالية علاقتها بوكالة أبحاث الإنترنت.





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