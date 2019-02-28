العراق يوقع مع الاردن اتفاقية في مجال النقل البري

2019/02/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان مقتضب لوزارة النقل، ان لعيبي وقع اتفاقية اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لأستمرار العلاقات الثنائية المتميزة في مجال النقل البري بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.انتهى ..م ف

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