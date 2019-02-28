التواصل الاجتماعي ينقل صورة مأساوية لفنان مشهور والنقابة توضح

2019/02/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرة صفحات التواصل الاجتماعي ، قصصا توصف حالة الفنان خليل المؤلمة، وطالبت من المسؤولين الالتفات اليه ، مطالبةً بنفس الوقتِ نقابةَ الفنانين بتوفير علاج له .يشار الى ان الفنان خليل ، بكالوريوس مسرح عام 69 وعضو الفرقة القومية للتمثيل ، وشارك بعدة اعمال سينمائية ومسرحية ، لكنه ابتعد عن الفن وتوجه للرياضة وكان يهوى الملاكمة و يمارسها، وانه يعمل حارسا في احد المنازل وهو مصاب بعدة أمراض أهمها فقدان البصر .الى ذلك علقت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الخميس عن حالة خليل.ونقل بيان عن نقيب الفنانين جبار جودي، قوله ، ان "هناك الكثير من المطالبات التي اثيرت في الاونة الأخيرة بالعناية بالفنان العراقي وتصويره على انه (انسان ذليل) حاشاه ذلك ، وهذا ما لا ترتضيه النقابة".واضاف، أن "النقابة تحذر كل من يسيء للفنان العراقي صاحب المنجزات الابداعية الكبيرة ومحاولة تصويره على انه يعاني البؤس والشقاء".وتابع، أن النقابة "تبذل مجهودات كبيرة رغم شح الموارد المالية للعناية بكل الفنانين العراقيين والالتفات إليهم في كل أحوالهم، لافتا الى "أن ما جاء في منشورات بعض الأصدقاء حول حالة الفنان خليل عبد القادر هو محض تلفيق وعارٍ عن الصحة تماماً، إذ انه يسكن في بيته معززاً مكرماً ويصوّر حالياً دوراً في مسلسل تلفزيوني كوميدي وبوضع صحي جيد وقد تعرضت إحدى عينه لحادث عرضي بسيط في بيته يتعالج منه حالياً.انتهى ..م ف

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