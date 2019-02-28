الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تعلن عن ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد

2019/02/28 | 15:37

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أعلنت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد فيها للعام الدراسي المقبل 2019-2020.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم 28 شباط 2019، ان"لأكاديمية أكدت انه يشترط في المتقدم أن يكون موظفا على الملاك الدائم ومستمرا بالخدمة في إحدى الجهات الآتية (مجلس النواب – مكتب رئيس الوزراء – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – هيئة النزاهة – مكاتب المفتشين العموميين – مفاصل التدقيق والرقابة وتشكيلات الجودة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة) ".

وأوضحت أنه" ينبغي للمتقدم أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل بالقانون أو الإدارة والاقتصاد من إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة".

وبينت الهيئة انه سيتم استثناء المتقدم للدراسة من شرطي العمر والمعدل على وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعية الجهات المشمولة بالتقديم إلى إرسال أسماء مرشحيها في موعد أقصاه 20/4/2019.

وللاطلاع على ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم المهني في مكافحة الفساد للعام الدراسي 2019-2020، اضغط الرابط أدناه:

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=4971&fbclid=IwAR1rkuMvoHl-TBDJY3idEzEN4UiSnNupev9hVJ5WleHAjZ_2q9Xz9xl4W_Y

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