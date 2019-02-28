العثور على عشرات الجثث لضحايا داعش يعتقد انها لمواطنين ايزيديين

2019/02/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس عن العثور على عشرات الجثث يعتقد أنها لإيزديين في مقبرة جماعية في منطقة "الباغوز" آخر جيوب تنظيم داعش في سوريا.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت تقريرا يوم الاحد ذكرت فيه انّ وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر جيب يتحصن فيه داعش شرق سوريا، على "50 رأساً لفتيات إيزيديات" كان التنظيم قد اختطفهن من سنجار عام 2014، "ملقاة في صناديق قمامة".

وطالبت القيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل يوم الاربعاء الحكومة الاتحادية بالتحرك للتأكد من قصة وهوية النسوة الكورديات الايزيديات المذبوحات في منطقة "الباغوز" السورية.

وكان قائممقام قضاء سنجار محما خليل قد كشف في وقت سابق من اليوم عن نقل مختطفين ايزيديين الى خمس دول بعضها اوربية، فيما دعا الحكومة العراقية لاستردادهم، اعلن ان بغداد تعد اي مواطن يحتفظ بمختطف ايزيدي منتميا لتنظيم داعش.

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