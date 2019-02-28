2019/02/28 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، القبض على عصابة مكونة من 10 أشخاص وضبطهم بالجرم المشهود متلبسين بسرقة عجلات ومواد لعجلات مسقطة من موقع ترقين العجلات في بغداد.وذكر بيان للمكتب تلقت/المعلومة/ نسخة منه انه ” بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام في مديرية المرور من مصادره الخاصة والتي أفادت بقيام عصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاشتباك معها…القبض على عصابة لسرقة العجلات المسقطة مرورياً ببغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاشتباك معها…القبض على عصابة لسرقة العجلات المسقطة مرورياً ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).