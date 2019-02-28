2019/02/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن استمرار تعرض اقليم كردستان لموجة الامطار والثلوج اليوم الخميس وغداً الجمعة.

وذكر بيان للمديرية ان "الامطار ستستمر بالهطول على مراكز المدن في الاقليم يوم غد الجمعة، لافتا الى ان الثلوج ستتساقط في المناطق الجبلية".وأضاف البيان، ان "أمطاراً غزيزة مصحوبة بالرعد ستهطل في بعض الاوقات، باستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلوج وأمطار تجتاحان إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلوج وأمطار تجتاحان إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).