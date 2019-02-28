اليوم وغدا.. استمرار تعرض مناطق الاقليم لموجة الامطار والثلوج

2019/02/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن استمرار تعرض اقليم كردستان لموجة الامطار والثلوج اليوم الخميس وغدا الجمعة. وذكرت المديرية خلال بيان صحفي تلقت

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