شرطة السليمانية.. اعتقال 64 متهما خلال اكثر من اسبوعين

2019/02/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة السليمانية اليوم الخميس، اعتقال 64 متهما خلال اكثر من اسبوعين، بينهم متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات.وقال النقيب سركوت احمد مدير الاعلام والعلاقات في شرطة

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