2019/02/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الاولمبي يغادر يوم غد الى اربيل للدخول في معسكر تدريبي لمدة خمسة ايام ويغادر الى قطر للدخول معسكره الأخير قبل التصفيات الاسيوية

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