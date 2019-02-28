ألمانيا: سنتابع مسألة سوء الاستخدام الخطير لأسلحتنا من قبل السعودية والإمارات بصرامة

2019/02/28 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الحكومة الألمانية، أن المملكة العربية السعودية والإمارات يستخدمان الأسلحة الألمانية في اليمن بطريقة سيئة جدًا، وأن البلدين لا يلتزمان بالوجهة النهائية لأسلحتها بعد تسلمها.وقالت المتحدثة باسم الحكومة، أولريكيه ديمر، في مؤتمر صحفي ببرلين، أن “حكومة المستشارة ميركل ستأخذ سوء الاستخدام الخطير للأسلحة الألمانية بكل صرامة، وستتابع تداعياته”.وكان فريق استقصائي ألماني يُعرف […]

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