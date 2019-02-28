محاميه السابق: ترامب شخص محتال وعنصري ومخادع

2019/02/28 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن موكله السابق (ترامب) هو شخص عنصري، محتال، ومخادع، معربًا عن خجله للعمل مدة عشر سنوات معه.وخلال شهادته أمام لجنة الإشراف والإصلاح بالكونغرس الأمريكي يوم أمس الأربعاء، إنه يشعر بـ”الخجل” لعمله كمحام شخصي لدونالد ترامب لمدة عشر سنوات، وليحل له “المشاكل الحساسة”.وأضاف: “اليوم، […]

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