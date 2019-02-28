2019/02/28 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القوة الايزيدية في الحشد الشعبي تستنكر جريمة ذيح 50 ايزيدية في الباغوز

28/02/2019 15:18:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

استنكرت القوة الايزيدية في الحشد الشعبي، الخميس، جريمة ذيح 50 ايزيدية في الباغوز السورية من قبل داعش.

وذكر بيان للقوة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) اننا "نستنكر وندين الجريمة البشعة التي ارتكبها داعش الارهابي بحق 50 ايزيدية في الباغوز السورية".

وطالبت القوة الحكومة العراقية "بضرورة العمل على اعادة جثامين المغدورات بعد التنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية، وادانة هذه الجريمة من قبل المنظمات الدولية".

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