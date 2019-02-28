وزير النقل يعلن توقيع اتفاقية اللجنة الأردنية العراقية ويكشف الهدف منها

2019/02/28 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، 28 شباط، 2019، توقيع اتفاقية اللجنة الأردنية العراقية.

وذكر لعيبي في مؤتمر صحفي مشترك في الاردن تابعته (بغداد اليوم)، أنه "تم توقيع اتفاقية اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لأستمرار العلاقات الثنائية المتميزة في مجال النقل البري بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية".

وبين أن "الاتفاقية مع الجانب الاردني تضمن انتقال البضائع والسلع عن طريق المنافذ الحدودية بسهولة كبيرة".

وأوضح أن "المخاوف الامنية انتهت، ولدينا تفاهم كبير مع الجانب الاردني لتطوير عملية التبادل التجاري".

بغداد اليوم - بغداد

قالت عضو اللجنة المالية النائب ماجدة التميمي، الخميس، 28 شباط، 2019، إن مصرف الرشيد "كافأ"، موظفاً كشف تجاوزاً على أموال الدولة بنقله لقسم آخر.

وذكرت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "(زياد طارق كاظم ) ال

بغداد اليوم- بغداد

كشفت نقابة الفنانين العراقيين، الخميس (28 شباط 2019)، حقيقة الانباء التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للفنان العراقي خليل عبد القادر.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، 28 شباط، 2019، بمناسبة عيد المعلمين، فيما أكد حرصه على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم المشروعة.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء

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