2019/02/28 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإفتتحت كتيبة الهندسة بقوات البيشمركة، متحفاً يضم نماذج متعددة من مخلفات الحرب التي خاضتها قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش.ويضم المتحف الذي يقع في بلدة كوري التابعة لمحافظة أربيل، عدداً كبيراً من الألغام والقنابل والعبوات والأحزمة الناسفة، التي كان يستخدمها داعش.

وقال آمر قوات الإسناد الأولى في قوات البيشمركة، سيهاد البارزاني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "لدينا عدد كبير من مخلفات الاسلحة والقنابل التي كان يستعملها عناصر داعش، وسنعرضها جميعا في هذا المتحف ".وتُظهر هذه النماذج التي يتم عرضها في المتحف الذي أفتتح من قبل كتيبة الهندسة - قوات الإسناد الأولى في قوات البيشمركة، مدى شغف عناصر هذا التنظيم بقتل وإصابة أكبر عدد من الاشخاص، بحيث وصل الأمر الى تفخيخ لعب الأطفال أيضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. افتتاح متحف يضم مخلفات المعارك التي خاضتها قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. افتتاح متحف يضم مخلفات المعارك التي خاضتها قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).