نقابة الفنانين تكشف حقيقة تردي الحالة الصحية للفنان خليل عبد القادر.. وتوجه رسالة

2019/02/28 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​كشفت نقابة الفنانين العراقيين، الخميس (28 شباط 2019)، حقيقة الأنباء التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للفنان العراقي خليل عبد القادر.

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