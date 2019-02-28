تغييرات بالجهاز الفني للمنتخب الوطني

2019/02/28 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب الأول.

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