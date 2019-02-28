مجلس وزراء الصحة العرب يعتمد مشروع القانون الاسترشادي للتأمين الصحي

2019/02/28 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب، مشروع القانون الاسترشادي حول التأمين الصحي.

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