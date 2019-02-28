رئيس الجمهورية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت

2019/02/28 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام

ببغداد، اليوم الخميس 28-2-2019 رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق

الغانم والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء اشار صالح الى عمق العلاقات التاريخية بين العراق

والكويت، مؤكداً اهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه

مصلحة الشعبين الشقيقين، وضرورة تواصل المؤسسات التشريعية بين

البلدين.

واشاد رئيس الجمهورية بمواقف الكويت الداعمة للعراق في مختلف

المجالات، لاسيما المساعدة في اعادة النازحين والمهجرين وتوفير

الدعم اللازم لهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدين،

والتأكيد على السعي لتطوير العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك على

مختلف الصعد.

من جانبه، نقل الغانم تحيات سمو امير الكويت لرئيس الجمهورية،

مؤكداً حرص بلاده لتطوير العلاقات مع العراق والوقوف الى جانبه

ومساندته في المجالات كافة، مشيداً بالانتصارات التي حققها الشعب

العراقي ضد تنظيم داعش الارهابي.

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