2019/02/28 | 15:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع يشتعل في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصراع يشتعل في البريميرليغ ليفربول 69 مان سيتي 68
أجويرو 18 محمد صلاح 17
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع يشتعل في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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