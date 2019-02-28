الفارون من آخر جيبٍ لداعش يعطون معلومات خاطئة لقوات سوريا الديمقراطية

2019/02/28 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلدخلت عملية القضاء على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شرق الفرات وديرالزور بسوريا، المرحلةَ العملية، إلا أن عدداً من مسلحي التنظيم ما زالوا متواجدين في بلدة "الباغوز"، بالإضافة إلى عدد من المدنيين يتخذهم أولئك المسلحون دروعاً بشرية، أما الفارون من تلك البلدة، فيعطون معلومات خاطئة لقوات سوريا الديمقراطية.وخرج آلاف المدنيين وعوائل مسلحي تنظيم داعش من منطقة "الباغوز" ، ولا تزال عملية الخروج مستمرة إلى اليوم، حيث يتم جمعهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم تتولى قواتُ الأمن التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية بكوردستان سوريا، وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية، أمر هؤلاء.وينقل فريق شبكة رووداو الإعلامية الأوضاع بشكل يومي من منطقة "الباغوز"، وتفيد المعلومات بأن عدد المدنيين وعوائل مسلحي تنظيم داعش الذين خرجروا من مناطق الباغوز، هجين، الشعفة، ومحيطها، وصل إلى حوالي 40 ألف شخص، وفقاً للمسؤولين عن شؤون النازحين.ويقول أولئك المسؤولون إن من الصعب معرفة عدد مسلحي داعش الذين تسللوا بين المدنيين الفارين، وكذلك عدد المسلحين الباقين، قبل إجراء عمليات التحقيق والتوزيع، فالأعداد تتغير بسبب استمرار خروج الناس من تلك المناطق، وعليه لا يمكن التكهن بعدد معين، لا سيما وأن الكثير من مسلحي التنظيم مختبئون بين المدنيين.كما أن من الصعب التكهن بالعدد الحقيقي لمن تبقى داخل منطقة "الباغوز"، لأن الكثير من نساء مسلحي داعش يوصلون معلومات غير صحيحة ومغلوطة، وعليه يُقدر البعضُ عدد الباقين بـ3000 شخص، فيما يرى آخرون أن العدد قد يكون أكبر أو ربما أصغر من ذلك.وفي السياق ذاته، أفاد عدد من نساء مسلحي داعش، بأن عدد المسلحين الذين ما زالوا داخل "الباغوز" يتراوح بين 600 إلى 800 مسلح، وأن هؤلاء مُصرون على الاستمرار في القتال، فيما تروي نسوةٌ أخريات روايات مختلفة، وعليه فإن المعلومات ليست مؤكدة ولا واضحة.وتؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنها توزع الفارين من منطقة "الباغوز" بشكل جيد، لا سيما في ظل وجود مسلحين في تنظيم داعش بين أولئك، مشيرةً إلى أنها تراقب المسلحين المتسللين بين المدنيين لمنعهم من الهروب، وأن الوضع تحت السيطرة.وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، منذ أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع في منطقة "الباغوز" قرب الحدود العراقية.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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