تحذير من أمراض بسبب تصوير

2019/02/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دق طبيب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ناقوس الخطر بشأن عواقب استخدام الهاتف الخلوي لالتقاط الصور السيلفي، والتي تسبب في الحقيقة زيادة في عدد المصابين بنوع خطير من الأمراض.

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