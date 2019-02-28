امرأة تخضع قطتها

2019/02/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت امرأة صينية مبلغ 10 آلاف يوان أي ما يعادل حوالي 1500 دولار أمريكي على إجراء جراحة تجميلية لقطتها "القبيحة".

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