الهند لباكستان: لا اتفاق ولا مفاوضات... أطلقوا الطيار

2019/02/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الهند رسالة قوية إلى باكستان، طالبت فيها إسلام آباد بإطلاق الطيار المحتجز لديها فورا، دون أي اتفاق أو مفاوضات.

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