برلمان بريطانيا يمنح ماي وقتا إضافيا لتعديل خطة البريكست

2019/02/28 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق 502 نائب في البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء على تعديلات تمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي مزيدا من الوقت لتشذيب خطة الخروج

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