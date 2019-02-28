ميدل إيست آي: جبهة قتال جديدة باليمن لا جدوى منها

2019/02/28 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مقاتلون موالون للحكومة اليمنية جبهة قتال جديدة ضد الحوثيين بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد، ووصف محللون هذه الجبهة بأنها لا جدوى

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