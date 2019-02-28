العراقيون غير راضين عن اداء الرئاسات الثلاث..!!

2019/02/28 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نبراس الحسيني… حسن فعلت مؤسسة غالوب والتي أجرت دراسة علمية استخدمت فيها مقايس الرضا او عدم الرضا واتبعت اسلوب علمي (البايومتر) عندما درست اول 100 يوم لاداء الحكومة العراقية و الرئاسات الثلاث وبحث عن رأي الجمهور بعيدا عن التزويق والتزوير ..! وطبعا لا حد يستطيع ان يتهم “غالوب ” بانها من جيش فلاني […]

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