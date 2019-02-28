عمليات الجزيرة تمنع المواطنين من الخروج الى الصحراء لجمع الكمأ

2019/02/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

حصل “النور نيوز” على وثيقة وجهت فيما قيادة عمليات الجزيرة بمنع المواطنين من الخروج الى الصحراء لجمع الكمأ، حفاظا على ارواحهم.

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