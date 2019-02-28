الحلبوسي لنظيره الكويتي: على الدول الصديقة الايفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار والاستقرار

2019/02/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور نائبيه وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له، حيث دعا الدول الصديقة الى الايفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار والاستقرار.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحلبوسي رحَّب بالوفد الزائر، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية والمصير المشترك بين البلدين، كما ثمَّن وقوف دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على داعش ودعمهم للحكومة العراقية”.





وقال الحلبوسي، ان “العراق خاضَ حربا بالنيابة عن أشقائه ودول العالم، وهو مقبلٌ على مرحلة البناء وطيِّ صفحة تراكمات الماضي، ولا بدَّ من إيفاء الدول الصديقة بالتزاماتها؛ للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والاستقرار”.





وأوضح البيان، انه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة”.





وتابع، “كما ناقش تنشيط لجان الصداقة النيابية بين العراق والكويت، وبحث مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وعودة النازحين، فضلا عن فتح آفاق الاستثمار وإعادة إحياء المناطق الحرَّة بين البلدين”.





من جانبه، أعرب المرزوق عن “دعم بلاده للعراق وفي المجالات كافة؛ من أجل أن يستعيد دوره ومكانته على المستوى العربي والإقليمي” ، معربًا عن “أمله بحلِّ الملفات العالقة بين البلدين عبر الأطر التشريعية ولا سيَّما ملف ترسيم الحدود البحرية”.

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