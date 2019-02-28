قائمقام القائم يناشد الرئاسات الثلاث بمعرفة مصير 2500 مختطف لدى داعش

2019/02/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

ناشد قائمقام القائم احمد جديان الدليمي، الرئاسات الثلاث بمعرفة مصير 2500 مواطن مختطف لدى تنظيم داعش.





وقال الدليمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نوجه مناشدة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ورئيس البرلمان العراقي، باسم الانسانية وبأسم أباء وأمهات وزوجات وابناء واطفال المختطفين من اهالي قضاء القائم المختطفين لدى تنظيم داعش الارهابي والذي يفوق عددهم ٢٥٠٠ مفقود، بالتدخل لمعرفة مصير هؤلاء المختطفين الذين اعتقلهم تنظيم داعش الارهابي عندما سيطر على القضاء منذ عام ٢٠١٤ الى نهاية عام ٢٠١٧”.





وتابع، “اناشدكم بالضغط على المنظمات واللجان الدوليه وخاصة اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر العراقي لمعرفة مصير المعتقلين إن كانو احياء او اموات”.

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