خيارات دول البترول السعودية ومشتقاتها غير مجدية مع الشرق والغرب،

2019/02/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… الدول العظمى هي امريكا بريطانيا فرنسا روسيا الصين، ورغم الصراعات بين هذه الدول وخاصة صراع امريكا مع روسيا والصين لكنك عندما تذهب بزيارة للولايات المتحدة الامريكية تجد البضائع الصينية تغطي الاسواق الامريكية وبمختلف الاصعدة، شيء لايصدق، بضائع مواد غذائية، ملابس، سيارات، اجهزة الحاسوب، تجهيزات رياضية، ووووو……..الخ بزيارتي الاولى لامريكا عام […]

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