الطبيب هدف محتمل في العراق: الخطأ يقود إلى ثأر مباشر أو فصل عشائري

2019/02/28 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أمرٌ طبيعي أن يتشاجر طبيب مع عائلة مريض ما في أي بلد بالعالم، لكن في بلد كالعراق، معروف بخروج عاداته عن المألوف، قد تكلف حادثة مماثلة حياة طاقم طبي بأكمله، ما دفع بالعديد من الأطباء إلى الهجرة، الأمر الذي ينذر بأزمة صحية في البلاد.وتقول “فرانس برس”، إن شيماء الكمالي اضطرت إلى […]

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