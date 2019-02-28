العراق والاردن يوقعان على اتفاقية “العلاقات المتميزة” للنقل البري بين البلدين

2019/02/28 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وقع وزير النقل عبدالله لعيبي, الخميس, اتفاقية اللجنة الاردنية العراقية المشتركة للعلاقات المتميزة في مجال النقل البري.وأعلن وزير النقل خلال مؤتمر مشترك في الاردن, تابعه “ناس” اليوم (28 شباط 2019), عن “توقيع اتفاقية اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة في مجال النقل البري بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية”.

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